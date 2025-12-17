Trump: "Saya Akan Selalu Menjadi Teman dan Pahlawan Bagi Kaum Yahudi"

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip surat kabar Zionis "The Times of Israel", Presiden AS Donald Trump dalam acara perayaan Hanukkah di Gedung Putih mengatakan kepada para tamu: "Kongres Amerika mulai menjadi anti-Semit karena lobi Yahudi tidak lagi dianggap sebagai lobi terkuat di Washington."

Times of Israel menulis tentang maksud Trump bahwa ia awalnya merujuk pada Kongres secara umum, namun kemudian menuding kelompok Demokrat progresif (pro-Palestina).

Presiden AS tersebut mengatakan: "Ayah saya selalu memberi tahu saya bahwa lobi terkuat di negara ini adalah lobi Yahudi dan lobi Israel, tapi sekarang tidak lagi seperti itu." Ia menambahkan: "Saya akan selalu tetap menjadi teman dan pejuang bagi bangsa Yahudi."

Mark Levin, pembawa acara Hanukkah di Gedung Putih, menyebut Trump sebagai "Presiden Yahudi pertama di Amerika Serikat."

Trump kemudian meminta Miriam Adelson, taipan Zionis dan salah satu donor terbesar Partai Republik, untuk berbicara dan berkata dengan nada bercanda agar melakukannya dengan cepat, karena 250 juta dolar tidak lagi memiliki daya beli seperti dulu!

Adelson juga memberi tahu hadirin bahwa ia telah berbicara dengan pakar hukum terkemuka, Alan Dershowitz, yang mengatakan kepadanya bahwa pencalonan Trump untuk masa jabatan presiden ketiga secara hukum dimungkinkan.