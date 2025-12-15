Menurut kantor berita Abna, jaringan Al Jazeera menulis dalam sebuah laporan: Sementara pihak berwenang Australia mengajukan serangan bersenjata kemarin terhadap upacara Yahudi yang dikenal sebagai Hanukkah di Sydney sebagai kejahatan yang harus diselidiki, para pejabat Zionis dengan cepat berusaha menghubungkan serangan itu dengan klaim palsu mereka yang biasa tentang anti-Semitisme dan bahkan pengakuan negara Palestina.

Rateb Junaid, Presiden Federasi Dewan Islam Australia, percaya bahwa serangan ini harus ditinjau terlepas dari tujuan politik. Setiap serangan terhadap warga sipil tidak dapat diterima dan masalah ini telah dikutuk secara luas di Australia, tetapi jalur yang diambil oleh kabinet rezim Zionis dalam menangani serangan ini berada dalam kerangka kebijakan rezim yang biasa untuk menghubungkan setiap insiden dengan anti-Semitisme.

Mohannad Mustafa, seorang ahli masalah Israel, juga mengatakan bahwa Netanyahu berusaha memanfaatkan serangan ini secara politik dan berusaha menghubungkannya dengan protes terhadap perang Gaza dan genosida Palestina. Namun, detail serangan tersebut dan masuknya seorang warga Muslim untuk menyelamatkan nyawa orang lain dan melucuti salah satu penyerang menggagalkan rencana Netanyahu. Adegan ini sangat kontras dengan klaim rezim Zionis dan mengurangi intensitas propaganda media Tel Aviv yang bertujuan menunjukkan peningkatan anti-Semitisme di dunia. Tel Aviv berusaha menghubungkan setiap kritik terhadap kebijakan perang rezim ini dengan anti-Semitisme, dan masalah inilah yang menyebabkan ungkapan ini kehilangan dampaknya di antara opini publik negara-negara Barat.

Salah El-Din El-Qaderi, seorang ahli masalah dunia Arab dan Islam, juga mengatakan bahwa sebagian besar opini publik di Eropa sekarang membedakan antara agama Yahudi sebagai keyakinan ilahi dan Zionisme sebagai proyek politik, dan Tel Aviv tidak dapat mengklaim solidaritas dengan Palestina sebagai anti-Semitisme. Hal ini terjadi setelah pecahnya perang Gaza dan genosida skala penuh terhadap warga Palestina oleh rezim Zionis.