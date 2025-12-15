Naini: Dimensi baru kekuatan Iran terungkap dalam perang

Sardar Ali Mohammad Naini, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, berbicara tentang pencapaian pertahanan dan keamanan baru Sepah, menyatakan: "Kami pasti akan mencapai pencapaian baru di semua bidang, baik dalam senjata, taktik, dan perencanaan; kami tidak berpikir sebaliknya."

Dia menekankan: "Tentu saja, bahkan jika perang dimulai, musuh akan menghadapi kekuatan baru dalam berbagai dimensi militer Republik Islam; namun, hal-hal ini harus dialami di medan perang dan musuh harus melihat dampak perkembangan ini di sana juga."