Naini: Dimensi baru kekuatan Iran terungkap dalam perang

15 Desember 2025 - 13:19
News ID: 1762111
Source: ABNA
Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (Sepah) mengatakan: "Tentu saja, bahkan jika perang dimulai, musuh akan menghadapi kekuatan baru dalam berbagai dimensi militer Republik Islam."

Sardar Ali Mohammad Naini, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, berbicara tentang pencapaian pertahanan dan keamanan baru Sepah, menyatakan: "Kami pasti akan mencapai pencapaian baru di semua bidang, baik dalam senjata, taktik, dan perencanaan; kami tidak berpikir sebaliknya."

Dia menekankan: "Tentu saja, bahkan jika perang dimulai, musuh akan menghadapi kekuatan baru dalam berbagai dimensi militer Republik Islam; namun, hal-hal ini harus dialami di medan perang dan musuh harus melihat dampak perkembangan ini di sana juga."

