Menurut kantor berita Abna, Abdul Bari Atwan, seorang analis isu strategis regional, dalam sebuah artikel di majalah Rai Al-Youm membahas dimensi serangan terhadap orang Yahudi di kota Sydney, Australia, dan menulis bahwa serangan berdarah yang terjadi di lokasi perayaan Yahudi Hanukkah yang dihadiri lebih dari dua ribu orang, yang mengakibatkan 12 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka, mungkin merupakan tindakan terencana oleh rezim Zionis untuk memajukan strategi baru yang bertujuan memperkuat citra "korban" bagi rezim ini dan menghidupkan kembali pendekatan "memerangi anti-Semitisme" di dunia, sebuah pendekatan yang telah sepenuhnya hilang berkat genosida di Jalur Gaza.

Dia menambahkan bahwa penentang terbesar proses anti-Semitisme adalah gerakan Zionisme, dan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, adalah simbol paling menonjol darinya, yang tangannya berlumuran darah lebih dari 70.000 warga sipil Palestina, termasuk 40.000 anak-anak. Dia telah membuat dua setengah juta warga Palestina mengungsi setelah menghancurkan lebih dari 95% rumah mereka dan membuat banyak dari mereka kelaparan sampai mati dengan memotong bantuan, serta mengubah pusat distribusi makanan menjadi tempat penyergapan untuk mengeksekusi mereka.

Netanyahu mengungkapkan peran mencurigakan yang mungkin ia miliki dalam serangan ini ketika ia menuduh Perdana Menteri Australia dan pemerintahannya memicu anti-Semitisme dan memajukan proses pengakuan negara Palestina dan mendukung solusi dua negara, dan menganggapnya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia lupa bahwa tentaranya telah membunuh lebih dari 500 orang sakit, terluka, dokter, perawat, dan bayi prematur di Rumah Sakit Al-Ma'amdani di Jalur Gaza dalam waktu kurang dari 5 menit, dan dalam berbagai insiden, telah membunuh lebih dari 5.000 warga Lebanon dalam beberapa menit dalam kejahatan pager atau serangan di Dahiyeh Beirut, Bekaa, dan Lebanon Selatan.

Atwan menekankan bahwa dalam dekade sebelumnya, gerakan Zionisme juga bekerja sama dengan Nazisme dalam pembantaian orang Yahudi dan meledakkan bioskop serta lingkungan Yahudi di Mesir dan Irak untuk menakut-nakuti mereka dan memaksa mereka bermigrasi ke Palestina yang diduduki. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkejut dengan kemungkinan peran mereka dalam melaksanakan operasi serangan terhadap perayaan Yahudi di Sydney atau ibu kota Barat lainnya untuk menyalahkan Muslim.

Dia melanjutkan bahwa pukulan mematikan terbesar terhadap proyek rasis Zionis ditimbulkan oleh para pemimpin rezim Zionis saat ini, dan mayoritas mutlak dunia telah dibebaskan dari propaganda palsu dan disinformasi Zionis dan berdiri untuk mendukung para korban pembantaian dan genosida rezim Zionis di Jalur Gaza. Bahkan jutaan pengikut agama Yahudi telah menyatakan kebencian mereka terhadap proyek Zionis dan pembantaiannya, mengatakan bahwa proyek ini telah menjadi ancaman dan bahaya eksistensial bagi mereka dan telah membahayakan koeksistensi mereka dalam keamanan dan kedamaian di komunitas tempat tinggal mereka.