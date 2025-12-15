Tentar Israel Menembak Seorang Pemukim Zionis

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa tentara rezim Zionis secara keliru menembak seorang pemukim di daerah Kedumim, antara Qalqilya dan Nablus di Tepi Barat.

Radio tentara rezim Zionis juga mengumumkan bahwa seorang pemukim Zionis yang memiliki gangguan mental terluka parah dalam insiden penembakan tersebut.

Sebelumnya, surat kabar Yedioth Ahronoth mengklaim bahwa tentara Zionis menembak seorang warga Palestina yang bermaksud menyerang Zionis dengan pisau.

Hal ini terjadi meskipun tentara rezim Zionis mengklaim bahwa pemuda yang terluka tersebut memegang pisau.