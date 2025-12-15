Peringatan tentang rencana Tel Aviv dan beberapa negara di kawasan untuk memecah belah Suriah

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Maalomah, analis Suriah Muhammad Tutunji menekankan bahwa Turki, rezim Zionis, dan beberapa negara Arab di kawasan Teluk Persia sedang berupaya memecah belah Suriah melalui dukungan terhadap rencana mencurigakan yang bertentangan dengan persatuan negara tersebut.

Dia menambahkan: "Rencana-rencana yang disusun melawan Suriah menargetkan persatuan nasional dan lembaga-lembaga pemerintahan."

Tutunji menjelaskan: "Intervensi asing dilakukan dengan tujuan untuk memaksakan persamaan baru demi kepentingan pihak-pihak yang disebutkan dan bertentangan dengan kepentingan bangsa Suriah."

Dia menyatakan: "Kelompok-kelompok nasional di Suriah harus melawan rencana-rencana ini. Menggagalkan konspirasi fragmentasi Suriah membutuhkan kewaspadaan rakyat."