  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Eropa

Rusia Menyatakan Kehadiran NATO di Ukraina sebagai Penyebab Dimulainya Perang di Negara Tersebut

15 Desember 2025 - 13:15
News ID: 1762103
Source: ABNA
Rusia Menyatakan Kehadiran NATO di Ukraina sebagai Penyebab Dimulainya Perang di Negara Tersebut

Juru bicara Istana Kepresidenan Rusia (Kremlin) menyatakan bahwa kehadiran pasukan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) di Ukraina adalah penyebab dimulainya perang.

Menurut kantor berita Abna, Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah Rusia: "Kehadiran spesialis NATO yang beroperasi di wilayah Ukraina dan di dalam struktur negara tersebut adalah salah satu faktor yang mendorong Rusia untuk meluncurkan 'operasi militer khusus'."

Merujuk pada posisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden negara itu pada tahun 2019, ia berkata: "Zelensky memasuki kompetisi pemilihan dengan slogan perdamaian, tetapi dalam praktiknya, ia melanggar perjanjian Minsk dan memicu eskalasi ketegangan."

Juru bicara Kremlin menambahkan: "Kehadiran spesialis NATO yang jelas di wilayah Ukraina dan di lembaga-lembaga negara ini, di samping pengiriman senjata ke Kyiv, tidak dapat disangkal. Situasi ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap warga negara Rusia di Ukraina, serta bahaya yang lebih luas bagi keamanan Rusia."

Peskov menekankan: "Gabungan dari semua faktor ini pada akhirnya mengarah pada pengambilan keputusan untuk memulai operasi militer khusus."

Your Comment

You are replying to: .
captcha