Jihad Islam: Gerakan Hamas Menciptakan Titik Balik dalam Sejarah Perjuangan Rakyat Palestina

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Mayadeen, Gerakan Jihad Islam Palestina mengeluarkan pernyataan untuk mengucapkan selamat atas peringatan 38 tahun berdirinya Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas).

Dalam pernyataan Jihad Islam disebutkan: "Kami mengucapkan selamat atas peringatan 38 tahun berdirinya Hamas. Berdirinya gerakan Hamas menciptakan titik balik dalam sejarah perjuangan rakyat Palestina."

Pernyataan itu selanjutnya menekankan: "Pembentukan gerakan Hamas menciptakan titik balik yang menentukan dalam sejarah konflik dengan penjajah dan memberikan motivasi dan momentum besar kepada Perlawanan di Palestina untuk menghadapi rencana-rencana yang bertujuan menghancurkan perjuangan Palestina."

Gerakan Jihad Islam, sambil mengenang para pemimpin dan komandan syahid gerakan Hamas, terutama Syeikh Ahmed Yassin, serta Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, dan semua pemimpin, syuhada, dan putra-putra gerakan ini, mencatat: "Kami sekali lagi menegaskan kembali perjanjian persaudaraan, darah, dan jihad yang menyatukan kami dan menghubungkan kami dengan saudara-saudara kami di Hamas dan semua kekuatan Perlawanan."

Pernyataan Jihad Islam ini dikeluarkan sementara Khalil al-Hayya, kepala gerakan Hamas di Jalur Gaza, hari ini mengatakan dalam pidatonya pada kesempatan peringatan 38 tahun berdirinya gerakan tersebut bahwa Hamas menekankan kerja sama bersama dengan kelompok-kelompok Palestina dengan tujuan mencapai persatuan nasional dan akan tetap teguh di jalan perlawanan dan pembebasan Palestina.