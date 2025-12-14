Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Sputnik, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa permukiman Varvarovka di wilayah Zaporizhzhia telah dibebaskan oleh Angkatan Bersenjata Rusia.

Pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan tewasnya 1.450 tentara Ukraina selama 24 jam terakhir di garis depan pertempuran.

Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan bahwa selama periode ini, 290 drone Ukraina juga berhasil ditembak jatuh.

Pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan pasukan Rusia lebih dalam ke posisi pertahanan musuh.