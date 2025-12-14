Klaim Ukraina Mengenai Serangan Militer Tepat di Kedalaman Wilayah Rusia

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah melakukan serangan militer yang tepat di kedalaman wilayah Rusia.

Organisasi Intelijen Ukraina juga mengklaim: "Kami menargetkan sistem radar Rusia di Semenanjung Krimea."

Perkembangan lapangan dan klaim Ukraina ini muncul sementara Presiden negara itu, Volodymyr Zelensky, dalam komentar terbarunya tentang perang di Ukraina, mengatakan: "Hanya jaminan yang kredibel yang mengarah pada perdamaian."

Dia juga menekankan bahwa pemberian jaminan keamanan sebagai imbalan atas penarikan keanggotaan Ukraina dari NATO dianggap sebagai solusi jalan tengah.