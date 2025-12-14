Erdogan Akan Berbicara dengan Trump Mengenai Rencana Perdamaian Ukraina

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Anadolu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan hari ini, Sabtu, niatnya untuk berdiskusi dengan Presiden AS tentang rencana perdamaian Ukraina.

Presiden Turki mengatakan bahwa ia bermaksud untuk berdiskusi dengan Trump mengenai rencana untuk menyelesaikan krisis Ukraina.

Recep Tayyip Erdogan menyatakan: "Perdamaian sudah dekat, kami melihatnya."

Sambil menekankan pentingnya menjamin keamanan navigasi di Laut Hitam, Erdogan berkata: "Wilayah ini tidak boleh disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah; situasi seperti itu tidak akan menguntungkan Rusia maupun Ukraina."

Hal ini terjadi setelah Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya mengumumkan bahwa sebuah kapal asing milik perusahaan Turki mengalami kerusakan menyusul serangan di pelabuhan Chornomorsk di Ukraina.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa serangan ini "mengkonfirmasi kekhawatiran yang sebelumnya telah diangkat oleh Ankara mengenai kemungkinan penyebaran perang yang sedang berlangsung di kawasan itu ke Laut Hitam dan dampaknya terhadap keamanan maritim dan kebebasan navigasi."