Serangan Drone ke Fasilitas PBB di Sudan; 6 Pasukan Penjaga Perdamaian Tewas

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Sputnik, António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumumkan bahwa 6 personel pasukan penjaga perdamaian tewas dan 8 lainnya terluka menyusul serangan drone terhadap pangkalan logistik yang berafiliasi dengan PBB di kota Kadugli, ibu kota negara bagian Kordofan Selatan di Sudan tengah.

Guterres mengatakan bahwa semua korban tewas adalah warga negara Bangladesh dan bertugas dalam kerangka Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (UNISFA).

Sekretaris Jenderal PBB mengutuk keras serangan tersebut, menyebutnya "tidak dapat dibenarkan", dan memperingatkan: "Serangan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional."

Dia juga menuntut agar para pelaku serangan ini segera diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban.