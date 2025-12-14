Jumlah Korban Tewas Serangan di Australia Meningkat Menjadi 12 Orang

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Reuters, jumlah korban tewas dalam penembakan di sebuah upacara Yahudi di Bondi Beach, Sydney, Australia, telah meningkat menjadi 12 orang.

Sementara kantor berita Reuters mengumumkan jumlah korban luka dalam serangan ini adalah 30 orang, sumber berita memperkirakan angka ini sekitar 60 orang atau bahkan lebih.

Media Ibrani, mengutip media Australia, melaporkan bahwa salah satu penyerang pada perayaan Hanukkah Yahudi di Sydney, Australia, adalah "Narvid Akram", seorang warga negara Pakistan.

Sumber berita juga melaporkan tewasnya seorang rabi Israel dalam "Hanukkah berdarah" dan lukanya Ketua Dewan Yahudi-Israel Australia.