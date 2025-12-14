Mufti Oman Serukan Percepatan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mufti Besar Oman menyerukan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan dan rumah-rumah prefabrikasi bagi warga Gaza. Syekh Ahmad bin Hamad Al-Khalili dalam akun resminya di platform X menulis bahwa kondisi cuaca di Jalur Gaza—meliputi hujan deras, banjir, dan cuaca sangat dingin—menjadikan kewajiban bagi seluruh Muslim dan setiap insan yang memiliki nurani untuk segera membantu dan memenuhi kebutuhan para korban.

Ia menegaskan bahwa rumah-rumah prefabrikasi yang tertahan di perbatasan Gaza harus segera dipermudah masuknya, dan semua pihak yang menghalangi masuknya bantuan itu harus ditekan agar menghentikan penghambatan.

Al-Khalili menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam kebaikan, yang sepatutnya menjadi prioritas para dermawan dan pihak yang peduli.