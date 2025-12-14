Serangan Teroris terhadap Pasar Natal di Jerman Berhasil Digagalkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Otoritas Jerman mengumumkan penangkapan lima orang yang diduga terlibat dalam rencana serangan teroris yang menargetkan sebuah pasar Natal dengan menggunakan kendaraan untuk menabrak para pengunjung.

Menurut laporan polisi dan kejaksaan, para tersangka terdiri dari seorang warga Mesir, tiga warga Maroko, dan seorang warga Suriah, yang ditangkap atas tuduhan merencanakan serangan di negara bagian Bavaria, Jerman selatan.

Dalam pernyataan polisi disebutkan bahwa para pelaku berencana menyerang sebuah pasar di wilayah Dingolfing-Landau, dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menewaskan atau melukai sebanyak mungkin orang.

Seluruh tersangka telah dibawa ke hadapan hakim pada hari Sabtu dan tetap berada dalam tahanan.

Tingkat kewaspadaan keamanan di Jerman telah ditingkatkan sejak serangan kendaraan tahun lalu di sebuah pasar di Magdeburg, yang menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka, di tengah kekhawatiran pemerintah bahwa pasar Natal kembali menjadi target potensial serangan teror.