Kehadiran Konsul Jenderal Bahrain di Astana Abbasiyah dan Ziarah ke Makam Abul Fadhl al-Abbas

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengelola Astana Abbasiyah, Sayyid Mustafa Murtadha Al-Dhiyauddin, menyambut Abdulwahid Abdulwahhab, Konsul Jenderal Kerajaan Bahrain, dalam sebuah kunjungan resmi ke Kota Najaf al-Asyraf.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Konsul Jenderal Bahrain dan delegasinya melaksanakan ziarah ke makam suci Abul Fadhl al-Abbas (as) dan disambut oleh pengelola Astana serta Muhammad Ali Azhar, Kepala Hubungan Masyarakat.

Pada pertemuan itu, pihak Astana memberikan penjelasan mengenai sejarah, peran sosial-keagamaan, serta layanan ziarah yang disediakan untuk para peziarah. Delegasi Bahrain juga menyaksikan pemaparan visual tentang berbagai program pendidikan, proyek industri dan pertanian, serta inisiatif Astana dalam pengembangan energi terbarukan.

Konsul Bahrain Apresiasi Layanan Astana Abbasiyah

Abdulwahid Abdulwahhab menyampaikan penghargaan atas upaya Astana Abbasiyah, khususnya dalam menyelenggarakan layanan ziarah pada momentum keagamaan besar dan menerima jutaan peziarah setiap tahun. Ia menilai peran Astana sebagai penting dalam memperkuat hubungan sosial dan memberikan pelayanan kemanusiaan yang luas.