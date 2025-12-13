Putin: Sampaikan salam hangat saya kepada Pemimpin Tertinggi/ Penekanan pada dukungan untuk Iran

Menurut kantor berita Abna, mengutip Sputnik, Presiden Iran dan Rusia, Masoud Pezeshkian dan Vladimir Putin, bertemu di sela-sela KTT Internasional untuk Perdamaian dan Kepercayaan di Ashgabat, ibu kota Turkmenistan, dan membahas serta berkonsultasi mengenai masalah bilateral.

Dalam pertemuan dengan Putin, Pezeshkian berkata: "Kami menghargai dukungan Rusia terhadap Iran di arena internasional. Kami bertekad untuk melaksanakan perjanjian kemitraan strategis komprehensif dengan Rusia."

Presiden Rusia, pada gilirannya, mengatakan dalam pertemuan itu: "Sampaikan salam hangat saya kepada Pemimpin Tertinggi."

Putin menambahkan: "Hubungan antara Iran dan Rusia berkembang dengan tren yang sangat positif. Rusia dan Iran sedang bernegosiasi tentang kerja sama di bidang gas dan listrik. Rusia dan Iran bekerja sama di berbagai bidang, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dan pengembangan infrastruktur, termasuk koridor Utara-Selatan."

Dia menjelaskan: "Volume perdagangan antara Iran dan Rusia meningkat 13 persen tahun lalu dan 8 persen lagi tahun ini."

Putin juga mengatakan: "Moskow memiliki kerja sama erat dengan Teheran di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai program nuklir Iran."