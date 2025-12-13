Kritik Keras Hizbullah terhadap Pernyataan Menteri Luar Negeri Lebanon

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Ahed, Hussein Al-Hajj Hassan, anggota Parlemen Lebanon dan anggota blok Loyalitas kepada Perlawanan, menekankan bahwa pernyataan terbaru Youssef Rji, Menteri Luar Negeri, terhadap Hizbullah Lebanon bukanlah posisi resmi pemerintah Lebanon, tetapi mencerminkan pandangan dan posisi partai "Pasukan Lebanon".

Menekankan bahwa "Israel tidak tertarik pada perdamaian dengan siapa pun dan adalah pemerintah yang agresif dan zalim," ia menambahkan: "Minimal yang dapat dilakukan Menteri Luar Negeri adalah mengaktifkan aktivitas diplomatiknya terlebih dahulu dan menjelaskan kepada dunia bahwa Lebanon telah mematuhi perjanjian gencatan senjata selama setahun terakhir dan bahwa musuh Zionis tidak pernah mematuhi perjanjian ini dan terus melakukan agresi terhadap Lebanon."

Al-Hajj Hassan mengingatkan bahwa bukan Youssef Rji yang membebaskan Selatan, melainkan senjata perlawananlah yang membebaskan Selatan pada tahun 2000, di saat Menteri Luar Negeri saat ini dan partainya, yaitu partai Pasukan Lebanon, berada di front yang berbeda.

Anggota senior Hizbullah ini menekankan bahwa perlawanan memiliki pencapaian, tetapi seperti semua negara dan bangsa yang diserang, telah terjadi serangan terhadap perlawanan dan Hizbullah; "kami tidak menyangkalnya, tetapi tidak ada yang berhak menyangkal peran senjata dan perlawanan, serta gerakan Amal dan elemen perlawanan, dalam pembebasan Lebanon Selatan pada tahun 2000, menghadapi perang Israel pada tahun 2006, dan menghadapi Takfiri pada tahun 2017."

Merujuk pada fakta bahwa Menteri Luar Negeri Lebanon tidak boleh membenarkan agresi Zionis terhadap negara itu, ia mengkritik pernyataan Rji tentang senjata dan monopoli senjata dan berkata: "Saya percaya bahwa prioritasnya adalah agar Bapak Menteri fokus pada mundurnya musuh, pemulangan tawanan, dan penghentian agresi."

Mengacu pada perkembangan di Suriah, ia bertanya: "Di negara saudara kita, Suriah, di mana tidak ada senjata atau perlawanan, mengapa agresi terus berlanjut? Alasan yang digunakan rezim Zionis di Lebanon, meskipun ada senjata dan perlawanan, tidak ada di Suriah, namun pendudukan dan agresi terus berlanjut."

Al-Hajj Hassan menambahkan: "Apa yang kami katakan adalah bahwa ketika musuh mundur, agresi berhenti, tawanan dipulangkan, dan rekonstruksi dimulai, Lebanon harus membahas strategi keamanan dan pertahanan nasionalnya, dan berdasarkan itu, setiap masalah dapat disepakati oleh warga Lebanon."

Dia mengajukan pertanyaan: "Bagaimana Lebanon dapat dipertahankan di masa depan ketika rezim Zionis sekarang ingin memaksakan kondisi Suriah pada Lebanon? Netanyahu memasuki wilayah Suriah dan mengatakan dia ingin tinggal di sana."

Anggota senior Hizbullah merujuk pada negosiasi antara rezim Zionis dan Suriah selama setahun terakhir dan bertanya: "Negosiasi antara Suriah dan Israel telah berlangsung selama setahun dan pertemuan di tingkat menteri telah diadakan, ke mana arah negosiasi ini? Netanyahu mengatakan dalam dua hari terakhir bahwa dia tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan keamanan dengan Suriah dan ingin menciptakan zona penyangga dan tetap berada di Jabal al-Sheikh."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Rji mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera bahwa senjata Hizbullah telah membuktikan ketidakefektifannya dalam mendukung Gaza dan membela negara. Dia menambahkan bahwa pemerintah Lebanon sedang bernegosiasi dengan Hizbullah untuk meyakinkannya agar menyerahkan senjatanya, tetapi partai itu menolak untuk melakukannya.