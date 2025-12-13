Sheikh Naim Qassem: Rencana yang Sangat Berbahaya Sedang Berlangsung

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Ahed, Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pidatonya pada pertemuan Fatimiyyun dalam rangka Maulid Sayyidah Fatimah Zahra (saw), mengatakan: "Sheikh Nabil Qaouq adalah salah satu tokoh terkemuka Perlawanan."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon selanjutnya memuji aktivitas penyelenggara pertemuan Fatimiyyun dan menyatakan: "Kita harus berterima kasih kepada penyelenggara pertemuan Fatimiyyun yang agung ini, sebuah pertemuan yang mencerminkan lingkungan, proses, dan keyakinan teguh yang terkait dengan Hizbullah dan Perlawanan. Sayyidah Fatimah (saw) adalah teladan bagi wanita dan pria serta memiliki kedudukan tinggi."

Sheikh Naim Qassem kemudian memuji wanita-wanita Perlawanan dan berkata: "Hari ini kita berkumpul untuk memperbaharui janji sekali lagi dengan Perlawanan, Hizbullah, dan Sayyed Hassan Nasrallah, Sayyed para syuhada umat Islam, pendiri gerakan ini."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan perlunya peran menonjol wanita di semua bidang, terutama dalam mendidik keluarga dan mendukung Perlawanan.

Ia melanjutkan: "Pemerintah bertanggung jawab untuk menstabilkan kedaulatan dan kemerdekaan Lebanon. Perlawanan telah sepenuhnya memenuhi komitmennya dalam melaksanakan perjanjian gencatan senjata dan telah menjadi pendukung pemerintah. Kita berada di hadapan tahap baru yang menuntut pendekatan yang berbeda. Kita telah memasuki tahap baru sejak berlakunya gencatan senjata pada 27 November 2024."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan: "Serangan Israel adalah bahaya bagi Lebanon dan bagi kita. Pencegahan terhadap musuh adalah pengecualian. Pencapaian Perlawanan diukur dengan pembebasan."

Ia menambahkan: "Misi mendasar Perlawanan adalah pembebasan. Tidak ada Perlawanan di dunia yang dapat menciptakan pencegahan terhadap musuh dalam jangka waktu 17 tahun, dan pencegahan ini adalah pengecualian. Pemerintah dan militer harus menciptakan pencegahan terhadap musuh, dan Perlawanan adalah pendukung mereka. Perlawanan siap untuk kerja sama penuh dengan Angkatan Darat Lebanon. Jika Israel menyerbu, apakah kita harus meminta pelucutan senjata pasukan?"

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan: "Jika tentara tidak mampu melindungi, apakah kita harus meminta pelucutan senjata? Tugas Perlawanan adalah mendukung dan membantu, dan membantu membebaskan wilayah. Perlawanan setuju dengan strategi pertahanan untuk memanfaatkan kekuatan dan perlawanan Lebanon, tetapi menentang penyerahan diri dan kompromi dengan Amerika dan Israel. Jika menyerah, tidak akan ada Lebanon yang tersisa, dan situasi Suriah adalah model dan contoh di depan kita."

Ia menambahkan: "Masalah pemerintah adalah masalah sanksi yang dipaksakan dan korupsi yang meluas. Monopoli senjata dengan cara ini berarti penghancuran kapasitas Lebanon. Rezim Israel mengancam dan satu-satunya cara dari sudut pandangnya adalah menyerah, dan Lebanon berada di bawah administrasi Israel. Penyerahan diri membawa serta kehancuran Lebanon. Rencana musuh Israel setelah pembunuhan Nasrallah dan komandan yang mati syahid adalah penghancuran Hizbullah dan eliminasi Perlawanan."

Naim Qassem berkata: "Dengan persatuan dan stabilitas kita, perang tidak akan terjadi. Kehadiran Perlawanan berarti kehidupan, bangsa, dan kehormatan. Kami berhasil dalam pertempuran pertama untuk menggagalkan tujuan musuh menghancurkan Hizbullah dan menghilangkan Perlawanan."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan: "Amerika harus tahu bahwa kami akan membela diri, dan bahkan jika langit jatuh ke bumi, pelucutan senjata tidak akan tercapai agar tujuan Israel terwujud, dan jika seluruh dunia bangkit berperang melawan Lebanon, tidak akan ada pelucutan senjata. Jika perang terjadi, tujuannya tidak akan tercapai, dan ini sepenuhnya jelas bagi kami. Kami tidak akan mengizinkan Anda. Ini tidak akan terjadi, kami adalah anak-anak Imam Hussein (saw)."

Sheikh Naim Qassem menekankan: "Perlawanan mencapai empat pencapaian besar: membebaskan wilayah, berdiri teguh menghadapi tantangan, menciptakan pencegahan terhadap musuh antara tahun 2006 dan 2023, dan menggagalkan serangan ke Lebanon, dan sebuah perlawanan legendaris diciptakan oleh Perlawanan."

Ia berkata: "Ini adalah narasi kami dan ini adalah posisi kami, yang tidak akan kami tinggalkan. Posisi ini adalah posisi nasional yang paling terhormat dan tidak memerlukan konfirmasi dari mereka yang memiliki sejarah kelam dan hitam."

Naim Qassem menekankan: "Barak berusaha mencaplok Lebanon ke Suriah, dan minoritas hilang dalam lautan luas Suriah ini atau bermigrasi. Dengan adanya Israel, Muslim dan Kristen tidak memiliki tempat di Lebanon. Jika Lebanon menyerah, sejarahnya akan terhapus dan menjadi tanpa masa depan."

Berbicara kepada para pemimpin negara itu, ia berkata: "Hentikan pemberian konsesi. Apakah Anda tidak mendengar kata-kata duta besar Amerika bahwa negosiasi adalah satu masalah dan kelanjutan serangan Israel adalah masalah lain? Ini adalah logika yang jelas bahwa negosiasi memiliki jalur independen dan bahwa itu setara dengan kelanjutan serangan, jadi apa gunanya negosiasi?"