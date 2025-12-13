Statistik Terbaru Korban Gugur dan Terluka dalam Serangan Rezim Zionis ke Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Shahab, Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengeluarkan pernyataan baru yang mengumumkan statistik terbaru korban gugur dan terluka akibat serangan tentara rezim Zionis ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu hingga saat ini.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, akibat serangan tentara rezim Zionis ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, 70.654 orang telah gugur.

Selain itu, lembaga medis Palestina ini menyatakan bahwa jumlah total korban terluka akibat serangan tentara rezim Zionis ke Jalur Gaza sejak dimulainya perang di wilayah tersebut telah mencapai 171.095 orang.

Kementerian tersebut mengumumkan bahwa selama 48 jam terakhir, jenazah tiga orang yang gugur juga telah dipindahkan ke rumah sakit. Selama periode ini, 16 orang juga terluka.

Ribuan orang lainnya masih hilang dan berada di bawah reruntuhan di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025, hingga saat ini 386 orang telah gugur dan 1.018 orang lainnya terluka. Selain itu, jenazah 628 orang yang gugur juga telah dikeluarkan dari bawah reruntuhan selama periode ini.