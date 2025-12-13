Pergerakan Militer Baru Rezim Zionis di Pedesaan Quneitra, Suriah

Menurut kantor berita Abna, mengutip SANA, sumber-sumber Suriah melaporkan pergerakan baru rezim Zionis di Suriah selatan.

Sumber-sumber Suriah mengumumkan bahwa tentara Israel, dengan 10 kendaraan militer, hari ini memasuki wilayah Said al-Hanout di pedesaan selatan Quneitra, Suriah selatan, dan mulai mendirikan pos pemeriksaan. Mereka juga menggeledah rumah-rumah.

Sumber-sumber ini menyinggung penolakan penduduk terhadap distribusi bantuan Israel setelah mereka memasuki daerah tersebut.

Selain itu, sumber-sumber Suriah melaporkan masuknya tentara pendudukan ke desa Ain Ziwan di pedesaan selatan Quneitra dan pembentukan pos pemeriksaan di sana.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis telah melancarkan serangan luas ke Suriah sejak jatuhnya rezim Suriah sebelumnya, dan belum lama ini juga membom daerah-daerah di Damaskus dengan dalih mendukung Druze.

Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, tentara rezim ini, dengan melintasi garis demarkasi antara Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan Suriah, terus menduduki daerah-daerah dekat Golan di provinsi Daraa dan Quneitra.