Kepanikan Israel atas Terjadinya Operasi Anti-Zionis dari Arah Yordania

Menurut kantor berita Abna, mengutip Arabi 21, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa tentara rezim Zionis telah mengerahkan pasukannya di sepanjang jalur perbatasan dengan Yordania dan mengaktifkan kembali pangkalan militer yang belum digunakan sejak penandatanganan perjanjian damai dengan Yordania pada tahun 1994.

Berdasarkan laporan ini, siaga yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh tentara rezim Zionis terhadap Yordania dilakukan karena takut akan pelaksanaan operasi anti-Zionis dari perbatasan negara tersebut.

Yedioth Ahronoth menambahkan, rezim Zionis secara bertahap mengevakuasi 46 pangkalan militernya di sepanjang perbatasan Yordania sejak penandatanganan perjanjian damai dengan Yordania, tetapi setelah terjadinya Operasi Badai Al-Aqsa, mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut "Tim Merah" untuk menyelidiki kemungkinan pelaksanaan operasi anti-Zionis dari front lain, dan mencapai kesimpulan bahwa perbatasan timur bisa menjadi salah satu front tersebut.