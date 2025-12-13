Pergerakan Kelompok Teroris Bawah Tanah di Irak

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Maalomah, Wa'ad Al-Qaddo, anggota parlemen Irak, menekankan bahwa aktivitas kelompok teroris bawah tanah di negara tersebut merupakan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas internal. Kelompok-kelompok ini masih aktif di beberapa wilayah dan menyalahgunakan kekosongan keamanan untuk menargetkan keamanan dan memicu kekacauan di Irak.

Dia menyatakan: "Pasukan keamanan harus meningkatkan operasi intelijen mereka untuk menuntut anggota kelompok-kelompok ini. Beberapa dari mereka telah aktif di beberapa wilayah bersamaan dengan pergerakan teroris di Suriah."

Sebelumnya, Mukhtar Al-Mousawi, anggota parlemen Irak lainnya, juga telah memperingatkan mengenai pergerakan kelompok-kelompok bawah tanah ini dan menuntut agar anggotanya dimasukkan ke dalam daftar hitam internasional.