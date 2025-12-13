Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Anadolu, Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, menyatakan bahwa bahkan jika Ukraina menerima jaminan keamanan, kegagalan Rusia untuk memberikan konsesi nyata akan membawa risiko dimulainya perang baru di tempat lain.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, dalam wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera, mengklaim bahwa mencapai kesepakatan yang berkelanjutan untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina tidak mungkin kecuali Rusia mengubah perilakunya dan menerima pembatasan spesifik pada kekuatan militernya!

Kaja Kallas kemudian mengklaim: "Masalah perdamaian adalah Rusia! Sekalipun Ukraina menerima jaminan keamanan, tetapi tidak ada konsesi yang diberikan oleh Rusia, kita akan menghadapi perang lain, mungkin tidak di Ukraina, tetapi di tempat lain."

Dia selanjutnya mengklaim bahwa Rusia masih tidak menunjukkan "niat nyata" untuk menghentikan perang dan terus melancarkan serangan tanpa henti terhadap warga sipil dan infrastruktur Ukraina!

Kallas berkata: "Untuk perdamaian yang berkelanjutan, kita harus memastikan Rusia tidak menyerang lagi. Kita memerlukan konsesi dari Rusia, entah itu berarti membatasi militer mereka atau mengekang anggaran militer mereka. Tidak boleh ada konsesi teritorial dan tidak ada pengakuan atas pendudukan wilayah Ukraina. Perbatasan tidak dapat diubah dengan paksa. Tidak boleh ada poin dalam arsitektur keamanan Eropa yang memberikan peran langsung kepada Rusia."