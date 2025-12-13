Turki adalah Musuh Kami dan Tidak Ada Tentara Turki yang Akan Masuk Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ophir Akunis, Konsul Jenderal Israel di New York, dalam wawancara dengan saluran KAN Israel menyatakan bahwa kebijakan Tel Aviv “tidak akan pernah mengizinkan satu pun tentara Turki memasuki Gaza.”

Akunis menyebut Turki sebagai “musuh Israel” dan merujuk pada pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, yang sebelumnya menuduh Israel berperilaku layaknya Hitler dan melakukan genosida terhadap warga Gaza. Ia juga menuduh Erdoğan “mendorong terorisme.”

Terkait isu Suriah, Akunis mengatakan bahwa Israel “menginginkan sebuah kesepakatan keamanan dengan Suriah dan fokus harus diarahkan ke sana.”

Ia juga menyinggung pernyataan mantan Menteri Keamanan Israel, Ehud Barak, yang pernah berkata, “Kita akan makan humus di Damaskus,” namun Akunis menegaskan bahwa “hal itu tidak dekat dan tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.”

Akunis menambahkan bahwa Israel telah meminta mediator Amerika Serikat untuk menjadikan wilayah antara Damaskus dan Dataran Tinggi Golan sebagai “zona demiliterisasi,” serta menghentikan apa yang ia sebut sebagai “pembantaian terhadap warga Druze” yang menurutnya terjadi dua bulan lalu.