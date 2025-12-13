Media Israel: Abdel Fattah el-Sisi Tolak Bertemu Netanyahu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – media Israel mengungkapkan bahwa el-Sisi menolak rencana Tel Aviv untuk mengatur pertemuan di Kairo. Keputusan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Mesir dan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Seorang sumber pemerintah yang dikutip Times of Israel mengatakan bahwa meskipun ada upaya Israel untuk merancang sebuah pertemuan tingkat tinggi, el-Sisi “saat ini tidak berniat” bertemu Netanyahu.

Sumber tersebut menambahkan bahwa Mesir marah kepada Israel atas sejumlah isu yang belum terselesaikan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat kemungkinan pertemuan dalam waktu dekat menjadi sangat kecil, meskipun Washington dan Tel Aviv sangat menginginkannya.

Salah satu kekhawatiran utama Kairo adalah dugaan rencana Israel untuk mendorong pengungsi Palestina menuju Semenanjung Sinai, terutama seiring sorotan Tel Aviv pada proyek-proyek rekonstruksi awal di kota Rafah — kawasan yang berbatasan langsung dengan Mesir.

Mesir menegaskan bahwa pembukaan perlintasan Rafah hanya untuk memfasilitasi keluarnya warga Palestina dari Gaza akan dianggap sebagai upaya pengurangan paksa populasi Gaza, dan Kairo “tidak akan pernah mengizinkan hal tersebut.”

Sumber itu juga menyinggung keputusan mundur Eli Cohen, Menteri Energi Israel, dari penandatanganan perjanjian gas dengan Mesir — keputusan yang memicu kemarahan Kairo dan Washington karena dianggap sebagai tindakan sepihak dan tidak adil oleh Israel.

Hubungan antara Netanyahu dan el-Sisi sendiri telah lama tegang, dan keduanya tidak melakukan kontak sejak sebelum pecahnya perang Gaza.

Sumber itu menegaskan kembali bahwa el-Sisi tetap pada sikapnya untuk tidak menjalin komunikasi dengan Netanyahu kecuali terjadi perubahan mendasar dalam perilaku Israel terhadap Mesir.