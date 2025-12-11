Zelensky: "Kami Sedang Menyelesaikan Dokumen 20 Poin Mengenai Akhir Perang"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, mengumumkan hari ini, Rabu, bahwa "negosiasi AS dan Ukraina mengenai rencana perdamaian, rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi pasca-perang akan diadakan hari ini."

Presiden Ukraina kemudian melanjutkan: "Kami sedang menyelesaikan 20 poin dari dokumen mendasar yang dapat mendefinisikan variabel-variabel akhir perang. Kami berharap untuk segera menyerahkan dokumen ini kepada Amerika Serikat, setelah kerja sama bersama dengan tim Presiden Trump dan mitra Eropa kami."

Volodymyr Zelensky menambahkan: "Minggu ini dapat membawa kabar baik bagi kita semua dan mengakhiri pertumpahan darah."