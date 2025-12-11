Acara Penutupan Konferensi Nasional Iran "Pelopor Gerakan Islam; Ayatullah Muhammad Yazdi"

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Acara penutupan Konferensi Nasional “Pelopor Gerakan Islam; Ayatollah Muhammad Yazdi (ra)” digelar pada Rabu pagi di Institut Tinggi Pendidikan Mujtahid-Mudir Muhammadiyah Qom.

Acara ini dihadiri para ulama, cendekiawan, tokoh hauzah dan universitas, serta sejumlah figur terkemuka dunia agama dan politik. Di antara para pembicara adalah Ayatollah Ramazani (Sekjen Ahlulbait AS), Ayatollah A’rafi (Direktur Hauzah Ilmiah Iran), Ayatollah Hosseini Bushehri (Ketua Jame’ah Modarresin Qom), Ayatollah Abbas Kaabi (anggota Majelis Khobregan), Ayatollah Dori Najafabadi (Perwakilan Wali Faqih di Markazi & Imam Jumat Arak), Ayatollah Hosseini Qazvini, dan Hujjatul Islam Sayyid Ali Khomeini.

Dalam acara tersebut, pesan video Ayatollah al-Uzhma Makarem Shirazi ditayangkan, sementara Hujjatul Islam Dr. Abbasi (Ketua Jami’ah al-Mustafa al-Alamiyyah) membacakan pesan Ayatollah al-Uzhma Nouri Hamedani.

Konferensi ini juga menjadi ajang peluncuran beberapa karya dan penghargaan terkait warisan ilmiah Ayatollah Yazdi. Sejumlah penulis artikel terpilih turut mempresentasikan hasil penelitiannya.

Menurut laporan panitia, 14 pra-sesi telah diselenggarakan sebelumnya dan lebih dari 150 artikel ilmiah dikirimkan ke sekretariat konferensi. Sekretaris acara, Hujjatul Islam Abdollahi, mengumumkan bahwa tahun depan konferensi nasional “Pelopor Gerakan Islam” akan digelar dengan fokus pada Ayatollah Ali Meshkini (ra).

Di akhir acara, dengan kehadiran para pejabat, jalan menuju Institut Tinggi Pendidikan Mujtahid-Mudir — yang dahulu merupakan rumah pribadi Ayatollah Yazdi dan kini diwakafkan untuk pendidikan — secara resmi diubah namanya untuk mengenang beliau.