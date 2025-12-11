Kedutaan Iran: Tindakan AS terhadap Venezuela Adalah Perampokan di Laut Karibia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pernyataan resminya pada Kamis, Kedutaan Iran menegaskan bahwa penyitaan kapal tanker Venezuela oleh AS di Laut Karibia adalah tindakan ilegal, tanpa dasar hukum apa pun, dan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, terutama kebebasan laut dan pelayaran.

Pernyataan itu menyebut: “Tindakan ilegal pemerintah AS dalam menyita kapal tanker Venezuela tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional. ‘Perampokan di Laut Karibia’ adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan tindakan tidak sah ini, yang dilakukan dengan melanggar kedaulatan negara lain, merampas hak pihak lain, dan mempromosikan anarkisme.”

Kedutaan Iran menegaskan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Venezuela dalam membela kedaulatan nasional serta hak-hak sah mereka, dan mengecam tindakan Washington yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hubungan internasional.

Diketahui bahwa pasukan AS telah menyita sebuah kapal tanker Venezuela yang masuk dalam daftar sanksi di dekat pantai negara tersebut. Menurut laporan Bloomberg, penyitaan dilakukan di tengah sikap Presiden AS Donald Trump yang semakin keras terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro — bahkan tidak menutup kemungkinan adanya opsi serangan darat.

Kementerian Luar Negeri Venezuela juga mengutuk keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai aksi “pembajakan internasional” oleh Amerika Serikat.