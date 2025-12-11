Maduro: "Kami Siap Mempertahankan Negara; Ini Waktunya Berperang"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Al Youm, Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, menegaskan di hadapan para pendukungnya di Caracas bahwa negara itu siap untuk "mematahkan gigi kekaisaran Amerika Utara, jika perlu."

Dia menambahkan bahwa partai yang berkuasa di Venezuela adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di negara tersebut.

Pernyataan Maduro ini muncul bersamaan dengan tindakan ilegal AS menyita sebuah kapal tanker minyak di dekat pantai Venezuela.

Dalam pidato lain, Maduro juga mengatakan: "Fase saat ini bukanlah fase keraguan dan ketakutan, tetapi saatnya keberanian dan pertempuran." Dia juga menekankan peran penduduk desa dan gerakan rakyat dalam menghadapi tekanan eksternal dan mengatakan bahwa mereka akan mengangkat senjata untuk membela negara dari setiap kekaisaran agresor.