Serangan Militer Zionis Terhadap Pasukan PBB

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), yang ditempatkan di Lebanon selatan, mengumumkan bahwa militer Zionis menembaki patroli mereka di dekat wilayah Sharadah.

Pasukan ini menekankan bahwa militer rezim Zionis menembaki patroli UNIFIL meskipun mereka mengetahui keberadaan patroli tersebut di daerah itu.

UNIFIL menambahkan bahwa serangan rezim Zionis terhadap pasukan penjaga perdamaian dianggap sebagai pelanggaran berbahaya terhadap Resolusi Dewan Keamanan 1701.

Pasukan tersebut menegaskan bahwa perilaku permusuhan rezim Zionis dan serangannya terhadap pasukan penjaga perdamaian harus dihentikan.

Ini bukanlah kali pertama para penjajah Zionis menembaki pasukan PBB.