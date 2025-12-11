  1. Home
Serangan Militer Zionis Terhadap Pasukan PBB

11 Desember 2025 - 13:22
Pasukan yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa militer Zionis melepaskan tembakan ke arah patroli pasukan tersebut di Lebanon selatan.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), yang ditempatkan di Lebanon selatan, mengumumkan bahwa militer Zionis menembaki patroli mereka di dekat wilayah Sharadah.

Pasukan ini menekankan bahwa militer rezim Zionis menembaki patroli UNIFIL meskipun mereka mengetahui keberadaan patroli tersebut di daerah itu.

UNIFIL menambahkan bahwa serangan rezim Zionis terhadap pasukan penjaga perdamaian dianggap sebagai pelanggaran berbahaya terhadap Resolusi Dewan Keamanan 1701.

Pasukan tersebut menegaskan bahwa perilaku permusuhan rezim Zionis dan serangannya terhadap pasukan penjaga perdamaian harus dihentikan.

Ini bukanlah kali pertama para penjajah Zionis menembaki pasukan PBB.

