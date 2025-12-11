Mashal: "Kami Berterima Kasih atas Dukungan Penting dan Kunci Iran, Dulu dan Sekarang"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip jaringan Al Jazeera, Khaled Mashal, Kepala Biro Politik Gerakan Hamas di luar Palestina, dalam pernyataannya menyatakan bahwa Republik Islam Iran selalu dan tetap menjadi salah satu pendukung utama Palestina, dan mengatakan: "Mereka pantas mendapatkan penghargaan untuk semua bentuk dukungan ini."

Berbicara dalam program "Mawazin" yang disiarkan pada 10 Desember 2025, dia mengatakan bahwa Hamas sepanjang perjalanannya telah menerima dukungan, dengan tingkat yang berbeda-beda, dan telah berinteraksi dengan semua negara Arab.

Mashal menambahkan: "Hamas tidak pernah membatasi dirinya pada satu poros tertentu dan jauh dari umat Arab dan Islam, tetapi beberapa pihak Arab dan Islam yang menutup pintu komunikasi dengan Hamas, telah mengganggu citra ini sampai batas tertentu."

Menurutnya, Hamas berupaya memperkuat kehadirannya di tingkat Arab dan Islam.

Kepala Biro Politik Gerakan Hamas di luar Palestina, menekankan pendekatan kelompok ini terhadap masalah senjata, menyatakan harapan bahwa mereka dapat menjelaskan pendekatan ini kepada pemerintah AS dan mendapatkan persetujuannya.

Dia juga mengatakan: "Gaza telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan sekarang saatnya untuk bangkit dan dihidupkan kembali."

Menjelaskan pendekatan perlawanan terhadap permintaan Israel untuk perlucutan senjata, Mashal mengatakan: "Hamas telah mengajukan persamaan kepada berbagai pihak, bahwa perlawanan sedang berupaya menciptakan gambaran yang disertai dengan jaminan yang akan mencegah kembalinya perang Gaza dan penjajah Israel, dan bahwa 'bagaimana senjata ini dipertahankan, tetap tersembunyi, tidak digunakan, dan tidak dipamerkan'."

Dia menambahkan bahwa perlawanan juga telah mengajukan rencana "gencatan senjata jangka panjang" sebagai jaminan nyata.

Di bagian lain pidatonya, Kepala Biro Politik Hamas di luar Palestina, menekankan bahwa bahaya nyata berasal dari rezim Zionis, bukan dari Gaza, dan mengatakan: "Permintaan perlucutan senjata bagi Palestina sama seperti memisahkan jiwa dari raga."

Dia menyatakan harapan akan kemampuan Hamas untuk meyakinkan pemerintah AS tentang pendekatan kepemilikan senjata, dan mengatakan bahwa pendekatan tersebut, yang ia gambarkan didasarkan pada rasionalitas pragmatis AS, dapat dipaksakan pada pihak Israel.