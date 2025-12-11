Pezeshkian dan Putin akan Bertemu di Turkmenistan

Menurut kantor berita ABNA, kantor berita Sputnik mengumumkan di saluran Telegramnya mengenai pertemuan antara Presiden Iran dan Rusia di Turkmenistan.

Berdasarkan pengumuman kantor berita tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan perjalanan ke Ashgabat pada 11 dan 12 Desember untuk berpartisipasi dalam sebuah konferensi yang menandai Tahun Internasional Perdamaian dan Kepercayaan, Hari Internasional Netralitas, dan Peringatan 30 Tahun Netralitas Permanen Turkmenistan.

Pertemuan antara Presiden Rusia dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga dijadwalkan akan berlangsung di Ashgabat.