Ayatullah Faqihi: Keluarga Mahdawi adalah Fondasi Peradaban Islam

Kantora Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pertemuan dengan Dewan Ilmiah Konferensi Tahunan Mahdawiyah dan Revolusi Islam, Ayatullah Mohsen Faqihi menegaskan bahwa keluarga Mahdawi merupakan pondasi utama peradaban Islam dan harus menjadi prioritas dalam program kebudayaan.

Beliau menekankan pentingnya pendidikan keluarga sejak usia dini, peran ulama dan masjid dalam bimbingan moral dan sosial, serta penyederhanaan gaya hidup.

Ayatullah Faqihi juga menyerukan dukungan negara untuk mempermudah pernikahan dan menegaskan tiga langkah utama pembentukan keluarga Mahdawi: pendidikan agama, penyucian jiwa, dan kesadaran politik.