Al-Qassam: Mengeluarkan jasad tawanan Zionis memerlukan peralatan khusus

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Al-Youm, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan bahwa mereka telah memenuhi komitmennya mengenai penyerahan jasad tawanan Zionis.

Brigade Al-Qassam, dengan menekankan bahwa Perlawanan telah memenuhi apa yang telah disepakati, menambahkan: "Perlawanan telah menyerahkan semua tawanan Zionis yang hidup dan jasad yang berada dalam kekuasaannya."

Al-Qassam juga mengumumkan bahwa mengeluarkan jasad yang tersisa dari bawah reruntuhan memerlukan upaya besar dan peralatan khusus, dan "kami akan berusaha untuk menutup kasus ini."

Sebelumnya, surat kabar The Times of Israel, mengutip sumbernya, mengklaim bahwa gerakan Hamas telah memberitahu para mediator; mereka memutuskan untuk menyerahkan jasad empat tawanan Zionis lainnya kepada Tel Aviv hari ini, Rabu.

Berdasarkan laporan ini, dengan diserahkannya jasad tawanan Zionis ini, jumlah total jasad yang diserahkan mencapai 12 kasus.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, jasad 28 tawanan Zionis harus diserahkan kepada pihak Israel. Kemarin, empat jasad lainnya diserahkan kepada Palang Merah.

Sementara itu, menemukan jasad tawanan Zionis dari bawah reruntuhan setelah 2 tahun perang Gaza dianggap sebagai tantangan besar, dan karena alasan ini, para analis percaya bahwa rezim Zionis menyalahgunakan alasan ini untuk membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.