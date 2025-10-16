Araghchi: Masalah Palestina Tak Akan Selesai Tanpa Diakhirnya Pendudukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi, menegaskan bahwa masalah Palestina tidak akan pernah terselesaikan tanpa diakhirinya pendudukan dan dikembalikannya hak dasar bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam pidatonya di Konferensi Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di Uganda, Araghchi menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar gerakan, seperti penolakan terhadap unilateralisme dan penggunaan kekuatan, serta menyerukan solidaritas negara-negara berkembang menghadapi dominasi kekuatan besar.

Ia juga mengecam agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran, serta menyebut upaya tiga negara Eropa memanfaatkan mekanisme JCPOA untuk mengembalikan sanksi PBB sebagai tindakan ilegal dan tanpa dasar hukum.

Araghchi menegaskan kembali dukungan Iran terhadap perlawanan sah rakyat Palestina, penghentian genosida, penarikan pasukan pendudukan dari Gaza, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan pengadilan terhadap penjahat perang Zionis.