Api “Thufan al-Aqsha” Tak Akan Pernah Padam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menegaskan bahwa api “Thufan al-Aqsha” akan tetap menyala, berdenyut dengan semangat mempertahankan hak, prinsip, dan persatuan nasional — dan nyalanya tak akan padam di hati rakyat Palestina, meski pengorbanan berat dan kekuatan musuh besar.

Dalam pernyataan memperingati satu tahun kesyahidan Yahya al-Sinwar, komandan pertempuran Thufan al-Aqsha dan mantan kepala biro politik Hamas, gerakan itu menyebut bahwa darah para syuhada akan membuat jalan perlawanan semakin kokoh bagi generasi mendatang.

Hamas mengenang al-Sinwar sebagai simbol keteguhan dan pengorbanan, yang sepanjang hidupnya berjuang di medan jihad, bertahan dalam 23 tahun penjara, dan akhirnya gugur di medan perang pada 7 Oktober 2023.

Gerakan itu menegaskan komitmennya untuk melanjutkan jalan para syahid hingga tercapainya kemerdekaan penuh Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

“Wahai Abu Ibrahim,” demikian pernyataan itu menutup, “istirahatlah dengan tenang — engkau telah menunaikan amanah dan menulis kejayaan abadi Palestina dengan darahmu.”