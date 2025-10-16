Penembakan terhadap bus Israel di sebelah barat Ramallah

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Shahab, media rezim Zionis mengumumkan bahwa laporan awal menunjukkan adanya penembakan terhadap sebuah bus Israel di Jalan 443 di sebelah barat Ramallah.

Beberapa sumber melaporkan 5 orang terluka dalam insiden ini dan menekankan bahwa kondisi 3 korban luka parah.

Saluran 13 televisi rezim Zionis juga menyebut insiden ini "kriminal" dan mengumumkan bahwa 5 orang terluka parah di dalamnya, dan harapan hidup untuk dua orang hampir hilang.

Menurut laporan media Zionis ini, penembakan tersebut terjadi di dekat permukiman Modi'in.