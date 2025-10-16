Serangan pesawat nirawak (drone) Israel di Lebanon Selatan

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Nashra, sumber-sumber Lebanon mengumumkan bahwa sebuah drone Israel telah menargetkan sebuah mobil di kota Kafra di jalan Al-Assi.

Detail lebih lanjut belum dilaporkan.

Serangan-serangan ini adalah bagian dari pelanggaran gencatan senjata yang terus menerus oleh rezim Zionis, yang terjadi setiap hari.

Pada Sabtu pagi, jet tempur rezim Zionis, dengan melanggar wilayah udara Lebanon dan berulang kali melanggar gencatan senjata, membombardir pameran mobil dan peralatan berat konstruksi jalan seperti buldoser dan lainnya di kota Musaylih di provinsi Sidon. Akibat serangan rezim Zionis, kerusakan parah terjadi pada peralatan berat konstruksi jalan, dan satu orang menjadi martir serta sejumlah lainnya terluka.