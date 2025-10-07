Konsultasi Menteri Luar Negeri Belanda dengan Rekan Mesirnya Berfokus pada Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Caspar Veldkamp, Menteri Luar Negeri Belanda, mengumumkan hari ini, Selasa, setelah bertemu dengan rekan Mesirnya, Badr Abdelatty: Kami akan berpartisipasi sebagai salah satu negara tuan rumah pada Konferensi Rekonstruksi Gaza yang diselenggarakan oleh Mesir.

Mengenai hal ini, Menteri Luar Negeri Belanda menambahkan: Kami siap untuk berkontribusi pada upaya Mesir untuk membantu Gaza, termasuk menyediakan 2 juta Euro untuk persediaan medis penting.

Hal ini terjadi sementara Mahkamah Agung Belanda sebelumnya telah mengeluarkan putusan yang mewajibkan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ekspor senjatanya ke rezim Zionis, karena kekhawatiran tentang kemungkinan penggunaan suku cadang ini untuk melanggar hukum internasional telah meningkat.

Pengadilan menjelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama tahun lalu yang melarang secara permanen ekspor suku cadang jet tempur F-35 tidak dikonfirmasi, namun menekankan bahwa pemerintah harus melakukan penilaiannya sendiri terhadap situasi yang ada untuk mengidentifikasi risiko hukum yang terkait dengan ekspor ini.