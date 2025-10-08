Kekhawatiran Zionis Mengenai Terulangnya Operasi Serupa "Banjir Al-Aqsa"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Masirah, Lembaga Penelitian Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis, dengan merilis hasil survei pada peringatan dua tahun Operasi Banjir Al-Aqsa, mengumumkan bahwa kepercayaan 63 persen Zionis terhadap kabinet Netanyahu telah menurun sejak dimulainya perang melawan Jalur Gaza.

Berdasarkan laporan ini, lebih dari separuh Zionis juga khawatir bahwa operasi yang serupa dengan Operasi Banjir Al-Aqsa akan terulang. Mereka percaya bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perang Gaza.

Perlu dicatat bahwa laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik rezim Zionis menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, jumlah Zionis yang melarikan diri dari wilayah pendudukan telah meningkat dibandingkan dengan mereka yang pindah ke wilayah tersebut.