Detail Baru dari Negosiasi Gencatan Senjata Gaza; Hamas Menolak 2 Poin Rencana Trump

Menurut kantor berita ABNA, Channel 14 TV rezim Zionis, merujuk pada detail negosiasi yang diajukan di Kairo untuk implementasi rencana Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata di Gaza, mengumumkan bahwa Hamas sejauh ini menolak klausul pelucutan senjata dan menuntut penarikan penuh rezim Zionis dari Jalur Gaza, serta bersikeras untuk menyepakati semua klausul proposal, dan setelah semua ini barulah pembebasan tawanan akan dilakukan.

Menurut media Zionis ini, delegasi Hamas juga menuntut jaminan untuk penghentian total operasi militer dan menekankan bahwa berlanjutnya pemboman di Jalur Gaza menciptakan hambatan dalam mencapai kesepakatan.

Di sisi lain, Channel 12 TV rezim Zionis juga melaporkan bahwa negosiasi Sharm el-Sheikh berlanjut hari ini dalam putaran finalnya, dengan dihadiri oleh utusan Trump, Jared Kushner dan Witkoff, Perdana Menteri Qatar, dan kepala intelijen Turki.