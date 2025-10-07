Menurut kantor berita Abna, mengutip Sputnik, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa musuh sedang mundur di sepanjang seluruh garis depan perang.

Dia menambahkan: Pasukan Rusia memegang inisiatif di area operasi militer khusus dan tahun ini telah membebaskan 5.000 kilometer persegi dan 219 kota.

Putin menyatakan: Industri pertahanan menjamin keberhasilan operasi tentara Rusia dan kami menekankan pada pengembangan cepat senjata baru dan pengirimannya kepada tentara.

Dalam bagian lain pidatonya, Presiden Rusia mengatakan: Rezim Kyiv berusaha menargetkan sasaran sipil di kedalaman Rusia, tetapi ini sama sekali tidak akan membantunya.

Putin menambahkan: Industri pertahanan Rusia sepenuhnya memenuhi kebutuhan tentara akan senjata pintar, rudal, amunisi, senjata, dan peralatan militer.