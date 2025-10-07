"Rubio" Kembali Membela Kejahatan Rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Al Jazeera, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, hari ini, Selasa, dalam sambutannya pada peringatan dua tahun Operasi "Banjir Al-Aqsa" membahas posisinya mengenai masalah negosiasi gencatan senjata di Gaza.

Menteri Luar Negeri AS, dengan mengajukan klaim yang konyol dan demagogis, mengklaim: Washington, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, bertanggung jawab untuk mengelola upaya pembebasan semua tawanan (tawanan Zionis di tangan Hamas) dan mengakhiri pemerintahan Hamas di Gaza.

Marco Rubio, yang negaranya telah menyediakan segala fasilitas dan bantuan kepada Zionis penjajah untuk genosida terhadap warga Palestina yang tertindas di tanah air mereka, selanjutnya mengklaim: Kami memimpin upaya untuk mempromosikan perdamaian berkelanjutan yang menjamin tidak hanya keamanan Israel, tetapi juga perdamaian dan kemakmuran untuk generasi di Timur Tengah (Asia Barat). Pada peringatan dua tahun 7 Oktober, kami menegaskan kembali komitmen bersama kami dengan Israel untuk mengakhiri penderitaan semua tawanan dan keluarga mereka.

Dia melanjutkan klaimnya: Rencana Presiden Trump untuk menghentikan perang di Gaza memberikan kesempatan bersejarah untuk mengubah babak kelam ini dan menciptakan fondasi bagi perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan bagi semua!