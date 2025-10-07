Fawzi Barhoum: Prioritas Kami adalah Menghentikan Perang

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Fawzi Barhoum, salah satu pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Hamas, mengatakan: Prioritas kami adalah penghentian segera agresi Zionis dan perang genosida terhadap Gaza. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mematuhi semua hak nasional Palestina yang tetap dan membela aspirasi rakyat. Penjajah, meskipun menghadapi pengungsian, kelaparan, dan pembantaian, gagal dalam membebaskan tawanan mereka secara paksa atau menciptakan lembaga alternatif. Sekitar 95% korban perang adalah warga sipil tak berdaya. 80 tawanan Palestina telah menjadi martir di penjara rezim pendudukan akibat penyiksaan. Dukungan rakyat terhadap perlawanan adalah batu karang tempat rencana penjajah hancur.

Dia menambahkan: Operasi "Banjir Al-Aqsa" adalah respons historis terhadap konspirasi penghapusan isu Palestina. Banjir Al-Aqsa bukan hanya pertempuran untuk mematahkan kepalsuan penjajah, tetapi merupakan titik balik yang mengungkapkan wajah asli penjajah dan mengisolasi mereka. Banjir Al-Aqsa adalah awal dari hitung mundur yang nyata untuk mengakhiri pendudukan di tanah Palestina. Banjir Al-Aqsa adalah kelanjutan alami dari perjuangan Palestina sejak tahun 1948. Pertempuran "Banjir Al-Aqsa" menunjukkan bahwa penjajah adalah ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia. Pertempuran "Banjir Al-Aqsa" telah membangkitkan hati nurani untuk berdiri di samping bangsa kami dan negara merdeka kami. Rencana penjajah membuktikan bahwa perang mereka tidak hanya melawan perlawanan, tetapi melawan keberadaan bangsa Palestina. Perang saat ini telah mengungkapkan niat ekspansionis penjajah dengan merugikan wilayah Arab dan Islam. Kabinet Netanyahu dan pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab hukum atas kejahatan perang.

Fawzi Barhoum mengatakan: Gerakan Hamas telah menangani semua proposal gencatan senjata selama dua tahun terakhir dengan tanggung jawab maksimal. Delegasi gerakan di Kairo berusaha untuk menghilangkan semua hambatan dalam mencapai kesepakatan yang memenuhi tuntutan rakyat. Kami mencari kesepakatan yang menjamin gencatan senjata, penarikan penuh tentara pendudukan dari Gaza, dan masuknya bantuan kemanusiaan.

Dia menyatakan: Kami menuntut kesepakatan yang menjamin masuknya bantuan dan kembalinya pengungsi ke rumah mereka. Kami menuntut kesepakatan yang menjamin dimulainya segera rekonstruksi di bawah pengawasan badan Palestina yang terdiri dari teknokrat. Kami menuntut kesepakatan yang menjamin dilakukannya pertukaran tawanan yang adil. Kami memperingatkan terhadap upaya Netanyahu untuk mensabotase dan menggagalkan putaran negosiasi saat ini, seperti yang dia lakukan sebelumnya.

Barhoum mengatakan: Kami yakin dengan kemampuan bangsa kami untuk menggagalkan semua rencana penghapusan isu Palestina. Kejahatan penjajah dan genosida adalah kejahatan perang yang tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Kami menghargai semua upaya dan posisi terhormat yang telah diambil untuk mendukung rakyat dan perlawanan kami.

Dia menjelaskan: Kami menghargai upaya Republik Islam Iran, gerakan Ansarullah di Yaman, dan Perlawanan Islam di Lebanon. Kami sangat menghargai posisi dan peran saudara-saudara mediator di Qatar, Mesir, dan Turki. Kami menyambut kafilah "Armada Al-Sumud" dan memberi tahu mereka bahwa pesan mereka telah sampai kepada kami.

Barhoum menekankan: Kami menyerukan kepada semua negara Arab dan Islam untuk mengaktifkan semua bentuk boikot terhadap rezim Zionis. Kami menyerukan kepada kelompok dan faksi Palestina untuk bersatu di sekitar opsi perlawanan. Hak bangsa kami adalah hak yang otentik dan abadi untuk hidup di tanah mereka tanpa pengepungan, pembantaian, atau perwalian. Pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota kini lebih dekat dari sebelumnya.