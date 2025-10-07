  1. Home
Menteri Pertahanan al-Joulani: Kami Sepakat Gencatan Senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF)

7 Oktober 2025 - 23:30
Menteri Pertahanan al-Joulani mengumumkan tercapainya kesepakatan antara Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengenai gencatan senjata di utara dan timur laut Suriah.

Menurut kantor berita Abna, mengutip SANA, Murhaf Abu Qasra, Menteri Pertahanan al-Joulani, mengumumkan pertemuannya dengan Mazloum Abdi, Komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Abu Qasra, merujuk pada pertemuan yang diadakan di Damaskus, menyatakan bahwa kedua pihak sepakat mengenai gencatan senjata komprehensif di semua poros dan pusat penempatan militer di utara dan timur laut Suriah.

Dia mengumumkan bahwa kesepakatan ini akan segera dilaksanakan.

Hal ini terjadi sementara sebelumnya telah terjadi bentrokan sengit antara SDF dan pasukan al-Joulani di Aleppo.

