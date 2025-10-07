Pernyataan Saraya al-Quds dalam Peringatan Dua Tahun Operasi "Banjir Al-Aqsa"

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-I'lam Al-Arabi (Media Arab), Saraya al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, dalam pernyataan tersebut, Operasi "Banjir Al-Aqsa" digambarkan sebagai fase yang menentukan dalam sejarah konflik dengan musuh Zionis dan menekankan: Perlawanan Palestina mencatat salah satu pertempuran terbesar melawan fasisme dan kezaliman Zionis dalam operasi ini; kezaliman yang selama berabad-abad mencakup segala jenis pembunuhan, penghancuran, dan pengusiran rakyat Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, mulai dari pengeboman dan pengepungan hingga kelaparan, mencatat bencana terburuk dalam sejarah di depan mata dunia yang membisu.

Pernyataan tersebut menyebutkan: Dua tahun lalu, perlawanan Palestina melakukan operasi yang diberkati melawan posisi tentara musuh di sepanjang garis perbatasan timur Jalur Gaza. Dalam operasi ini, mujahidin heroik menciptakan adegan kepahlawanan, keberanian, dan pengorbanan yang luar biasa, menangkap sejumlah besar tentara dan perwira musuh, dan dalam bentrokan langsung dari titik nol, mereka membunuh ratusan tentara musuh dan menawan puluhan orang. Sementara itu, perlawanan menyerahkan kafilah pejuang terbaiknya sebagai syuhada, korban luka, dan tawanan. Sejak tanggal itu, perlawanan terus menghadapi musuh kriminal dan pembunuh ini, yang melancarkan perang gila dan mematikan dengan pembantaian massal puluhan ribu warga sipil tak berdaya di Gaza, yang sebagian besar adalah anak-anak, wanita, dan orang tua.

Sayap militer Jihad Islam menekankan: Tetapi musuh belum menemukan cara untuk mematahkan kehendak yang teguh dan mengakar dari bangsa kita yang setia pada tanah airnya. Selama dua tahun perang, perlawanan telah berusaha untuk menghentikan perang ini dan mengurangi penderitaan bangsa kita, menunjukkan fleksibilitas maksimum untuk mencapai kesepakatan yang satu-satunya syarat adalah menjamin penghentian perang dan pencabutan pengepungan terhadap bangsa kita. Tetapi kabinet Netanyahu terus melanjutkan perang untuk mencapai tujuan koalisi ekstremisnya. Dua tahun setelah pertempuran "Banjir Al-Aqsa", kami terus menghadapi unit, brigade, dan batalyon tentara musuh yang menghancurkan rumah, jalan, dan gedung-gedung di Gaza. Kami berdiri melawan pasukan mereka dan menimbulkan kerugian bagi mereka.

Saraya al-Quds menyatakan: Ini adalah pertempuran terpanjang dengan musuh ini sejak berdirinya entitas sementara mereka. Selama periode ini, ratusan pejuang dan komandan kami menjadi syahid, berada di garis depan puluhan ribu orang dari bangsa Palestina selama dua tahun pertempuran tanpa ampun dan ketahanan yang tak tertandingi dengan sumber daya yang minim, di jalan menuju Yerusalem dan kebebasan. Pertempuran ini menyaksikan stabilitas besar dari perlawanan kami, yang mencegah musuh mencapai tujuan yang mereka nyatakan.

Sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina juga selanjutnya menekankan poin-poin berikut:

Perlawanan bangsa kita, yang dipimpin oleh Batalyon Al-Quds dan Batalyon Al-Qassam, akan berlanjut selama pendudukan masih ada dan tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam pertempuran melawannya. Kami telah mempersiapkan diri untuk perang gesekan yang panjang yang tidak akan berhenti atau mundur sampai kehancuran penjajah. Nasib operasi yang dikenal sebagai "Kereta Gedeon 2", yang mengejar kehancuran sistematis, pembantaian massal, dan terorisme psikologis terhadap bangsa kita, tidak akan lain adalah keputusasaan, kegagalan, dan keruntuhan. Kami tegaskan bahwa kami dan semua kelompok perlawanan Palestina tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menemukan cara mengakhiri perang ini dan penderitaan yang ditanggung bangsa kita di Jalur Gaza, dan kami telah berupaya selama berbulan-bulan untuk mencapai tujuan ini. Kami tegaskan bahwa tawanan musuh tidak akan melihat kebebasan kecuali melalui kesepakatan pertukaran yang bermartabat di mana rezim Zionis berkomitmen untuk mengakhiri perang, dan tidak ada jalan lain yang akan mengembalikan mereka. Kami tegaskan kembali bahwa senjata perlawanan adalah senjata yang lahir untuk pembebasan tanah dan pertempuran melawan musuh dan tidak akan disarungkan kecuali dengan tercapainya kedua tujuan ini. Kami menyampaikan salam kepada batalyon kami yang diberkati di Tepi Barat yang diduduki, yang merupakan bagian integral dari pertempuran ini; salam untuk Batalyon Jenin, Nablus, Tulkarm, Tubas, dan semua mujahidin perlawanan. Kami meminta mereka untuk mengintensifkan konfrontasi dengan penjajah dan terus menyerang musuh ini dengan segala kekuatan dan otoritas. Kami menyampaikan salam kepada jiwa-jiwa para Fedayeen Yordania, para pahlawan armada dan perahu pemecah pengepungan Gaza (Armada Maritim Al-Sumud), dan orang-orang bebas dari bangsa-bangsa dunia yang berdiri dalam mendukung perjuangan kita melawan arogansi dan kejahatan Amerika-Zionis. Kami menyampaikan salam dan menjabat tangan tawanan heroik kami di penjara-penjara penyiksaan dan penindasan Zionis. Kami tahu bahwa kebijakan musuh terhadap mereka sangat keras, tetapi kami berjanji kepada mereka bahwa kebebasan sudah dekat dan pembebasan pasti akan tiba. Kami menyampaikan salam yang tulus kepada rekan seperjuangan dan saudara seiman kami di Hizbullah, yang telah menjadi dukungan penting dan besar bagi kami dan telah mempersembahkan pemimpin dan mujahidin terbaik mereka dalam pertempuran yang diberkati ini, yang dipimpin oleh Sayyed Hassan Nasrallah. Kami menyampaikan salam kepada saudara-saudara kami di Yaman yang bangga dan bermartabat, terutama kepada saudara-saudara kami di gerakan Ansarullah, yang merupakan penolong dan pendukung terbaik dan tetap teguh pada janji mereka, menargetkan rezim Zionis selama dua tahun dengan rudal, drone, dan perahu bermuatan bom untuk mendukung Gaza dan rakyatnya. Kami menyampaikan salam kepada saudara-saudara kami di Republik Islam Iran yang secara langsung terlibat dalam pertempuran ini, dalam tiga konfrontasi langsung dengan musuh, dan telah mempersembahkan sejumlah besar syuhada ilmuwan dan komandan besar dalam jalan ini. Di antara para syuhada ini, kami mengenang syahid Palestina, Hajj Ramadan, yang merupakan bagian penting dari semua dukungan dan semua perbekalan perlawanan kami untuk menghadapi rezim perampas ini.

Saraya al-Quds menyimpulkan dengan menekankan: Jihad kami berlanjut dan pertempuran kami akan maju menuju pembebasan Yerusalem, Insya Allah (atas kehendak Allah).