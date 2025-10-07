Khalil al-Hayya: Kami Sepenuhnya Siap untuk Menghentikan Perang

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Mayadeen, Khalil al-Hayya, kepala delegasi perunding Hamas, mengatakan: Kami datang ke Sharm el-Sheikh untuk melakukan negosiasi yang bertanggung jawab dan serius guna menghentikan perang melawan rakyat kami di Jalur Gaza.

Dia menambahkan: Kami mengejar tujuan dan aspirasi rakyat kami untuk mencapai stabilitas, pembentukan negara, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pemimpin Hamas ini mengatakan: Kami mengumumkan kesiapan penuh kami untuk penghentian perang yang bertanggung jawab, namun musuh terus membunuh dan menghancurkan kami.

Perlu dicatat bahwa negosiasi tidak langsung antara Hamas dan rezim Zionis dimulai pada Senin malam di Sharm el-Sheikh untuk meninjau rencana Trump mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.

Berdasarkan laporan tersebut, tujuan pertemuan tidak langsung antara delegasi Palestina dan rezim Zionis di Sharm el-Sheikh adalah untuk mengkaji mekanisme untuk mempersiapkan kondisi awal bagi perjanjian pertukaran tahanan.

Media rezim Zionis sebelumnya telah mengumumkan bahwa Ron Dermer, menteri urusan strategis rezim tersebut, juga akan hadir dalam pembicaraan Sharm el-Sheikh, tetapi kantor Netanyahu mengumumkan bahwa negosiasi akan diadakan pada tingkat normal dan kemudian, jika ada kemajuan, pejabat senior akan bergabung.

Negosiasi ini dimulai sementara kedua belah pihak memiliki perbedaan pendapat yang tajam mengenai masalah penarikan pasukan pendudukan, senjata perlawanan, dan masa depan pemerintahan di Jalur Gaza setelah perang.