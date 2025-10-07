Sheikh Naim Qassem: Kami Kuat dan Berterima Kasih atas Dukungan Iran

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-I'lam Al-Harbi (Media Perang), Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pesannya pada acara nasional "Iran Hamdel" yang diselenggarakan hari ini, Selasa, di Teheran, merujuk pada peran berharga Syahid Sayyed Hassan Nasrallah dalam kemenangan Hizbullah, dengan mengatakan: Pencapaian kemenangan melawan Israel dilakukan oleh Sayyed Hassan Nasrallah dan hal penting adalah bahwa beliau mendidik masyarakat yang gigih dan orang-orang mujahid yang senantiasa menempuh jalan kebenaran. Syahid Nasrallah adalah syahid Palestina dan syahid api perlawanan di kawasan dan dunia, dan Syahid Safieddine juga dianggap sebagai rekan dan mitranya dalam pencapaian ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan: Pencapaian dan hasil yang kita lihat di Lebanon dan kawasan bersumber dari Wilayat (Kepemimpinan) dan ajaran Imam Khamenei, yang berada di jalan dan metode Imam Khomeini.

Beliau menambahkan: Kami memasuki pertempuran "Uli al-Bas" dan itu adalah pertempuran yang keras dan sangat sulit, tetapi kami keluar darinya dengan kekuatan, tekad, ketabahan, dan ketekunan, dan Insya Allah kami akan terus melanjutkannya. Saya memberimu kabar gembira bahwa putra-putra Sayyed Hassan Nasrallah adalah mujahidin dan pejuang heroik dan tidak akan membiarkan Israel mencapai tujuannya. Dengan pertolongan Allah SWT, kami kuat dan kami sangat berterima kasih atas dukungan Republik Islam Iran.

Beliau melanjutkan: Saya mengucapkan selamat kepada Iran atas ketabahan legendarisnya dalam menghadapi agresi Israel-Amerika selama dua belas hari. Kemenangan Iran telah tercatat di masa kini dan dalam sejarah, dan kami tahu bahwa Iran membayar harga karena berdiri di samping kebenaran, perlawanan, dan Palestina.