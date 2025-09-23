Armada Al-Sumud Tiba di Dekat Yunani

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Pusat Informasi Palestina, Armada Internasional "Al-Sumud", yang sedang bergerak untuk memecah blokade Jalur Gaza, mendekati wilayah perbatasan antara perairan internasional dan perairan teritorial Yunani, dekat pulau Kreta, pada hari Selasa.

Berdasarkan laporan dari saluran Al Jazeera, kapal-kapal dan perahu-perahu Yunani juga diperkirakan akan bergabung dengan armada ini di dekat pulau Kreta untuk bergerak bersama menuju perairan teritorial Palestina. Diperkirakan armada ini akan mencapai Gaza dalam enam hari ke depan.

Saluran tersebut juga melaporkan bahwa untuk malam ketiga berturut-turut, drone tak dikenal terlihat di atas kapal-kapal; sebuah tindakan yang dianggap oleh manajemen armada sebagai upaya untuk mengkriminalisasi dan melemahkan misi kemanusiaan armada ini.

Manajemen armada "Al-Sumud" mengutuk ancaman rezim Zionis terhadap armada tersebut dan menekankan bahwa misi armada ini adalah tindakan damai dan kemanusiaan yang, sesuai dengan hukum internasional, memiliki hak untuk mengangkut bantuan maritim ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, juga telah diumumkan bahwa dua drone Israel menargetkan dua kapal di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, dalam serangan terpisah; sementara rezim pendudukan tetap diam mengenai hal ini.

Armada ini, yang telah memulai perjalanannya sekitar 23 hari yang lalu, terdiri dari puluhan kapal dan perahu dari sekitar 50 negara di dunia dan dianggap sebagai misi maritim terbesar untuk memecah blokade Gaza.

Ini adalah pertama kalinya sejumlah kapal sebesar ini bergerak secara kolektif menuju Gaza; sebuah wilayah yang saat ini menghadapi krisis kelaparan parah dan sejauh ini telah merenggut nyawa 440 warga Palestina.